Zwei Männer haben in Münster gemeinsam versucht, das Handy eines E-Scooter-Fahrers zu stehlen. Die Männer im Alter von 25 und 30 Jahren ergriffen die Flucht, kamen allerdings nicht weit...

Polizisten haben in Münster zwei Männer festgenommen. Sie sollen für einen Raub verantwortlich sein.

Polizisten haben nach einem Handyraub am Freitagabend Am Kanonengraben zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 25 und 30 Jahren befinden sich laut einer Mitteilung der Polizei in Untersuchungshaft.

Ein Zeuge hatte das Duo beobachtet, wie es zwei E-Scooter-Fahrer stoppte und in Gespräche verwickelte. Der 25-Jährige lenkte einen der Passanten ab, während der 30-Jährige unbemerkt ein Handy aus der Tasche des Passanten zog.

Polizisten nehmen Duo fest

Der 59-jährige Zeuge machte daraufhin die E-Scooter-Fahrer auf den Diebstahl aufmerksam. Als diese das Handy von den Tätern zurückforderten, griff das Duo die beiden körperlich an. Anschließend flüchteten die Täter. Polizisten stellten das Duo am Ludgerikreisel und nahmen es fest.

Sie waren nach Polizeiangaben bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen.