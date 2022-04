Hans-Böckler-Kolleg steht im Finale

Am Dienstag (5. April) richtet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen den deutschlandweiten Vorentscheid zum Thema „A Material World – Produkte für heute und morgen“ im Businessplan-Bundeswettbewerb „Jugend gründet“ aus. Unter den acht Finalisten sind zwei Teams vom Hans-Böckler-Berufskolleg in Münster.

Alexander Volmering, Ben van de Kamp, Carlo Schürmann und Lasse Tilbeck vom Hans-Böckler-Berufskolleg präsentieren den Businessplan für ihr ausgeklügeltes Energiegewinnungssystem „AFERG“. Große Konkurrenz kommt aus der eigenen Schule. Mit „Racks on Decks“ hat sich ein zweites Team vom Böckler-Berufskolleg für das Finale qualifiziert. Die Geschäftsidee von Emmanuel Kaiser, Johannes Nienhaus, Marvin Dost und Paul Schmidt ist ein klappbares Regal, mit dem Wohnraum effizient und smart genutzt werden kann.

„Selbstständigkeit ein lohnendes Ziel“

„Wir sehen in dem Wettbewerb eine hervorragende Möglichkeit, sich Wissen anzueignen und gleichzeitig praxisnah Erfahrungen im Gründungsbereich zu sammeln“, so Michael Meese, Teamleiter bei der IHK. „Es muss uns gelingen, wieder mehr Menschen davon zu überzeugen, dass die Selbstständigkeit ein lohnendes Ziel ist.“ Hierfür müssten wirtschaftliche Zusammenhänge wesentlich stärker als bisher in Schule und Ausbildung integriert werden. „Zudem sollen Schüler bereits frühzeitig erste Erfahrungen im unternehmerischen Handeln sammeln können, Jugend gründet ist hierfür eine hervorragende Möglichkeit“, so Meese.

Paket mit Münster-Produkten

In Münster werden die Teams ihre Geschäftsidee vor einer Jury präsentieren, in der IHK-Gründungsberater Christian Seega Mitglied ist. Um den 40 Teilnehmern aus Deutschland beim virtuell ausgetragenen Vorentscheid ein wenig „Münster-Flair“ zu vermitteln, hat die IHK allen ein Paket mit Produkten aus Münster zugeschickt.