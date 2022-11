Nach Leichenfund in brennender Lok: Mordkommission ermittelt

Bei Löscharbeiten auf einem Abstellgleis am Hauptbahnhof haben Feuerwehrleute einen Toten in einer brennenden Lok entdeckt. Nachdem wegen Gleissperrungen vor allem Fernzüge umgeleitet werden mussten, fahren diese mittlerweile wieder auf der üblichen Strecke.

Die Feuerwehr Münster ist für Löscharbeiten am Hauptbahnhof im Einsatz.

Die Feuerwehr Münster hat am Sonntagmittag (13.11.) einen Brand in einer älteren Diesellok, die auf einem Abstellgleis unweit des Hauptbahnhofes in Höhe Alfred-Krupp-Weg steht, gelöscht. Dabei entdeckte sie im Führerhaus eine Leiche.

Für die laufenden Löscharbeiten durch die Feuerwehr und die Ermittlungen durch Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft wurden zunächst alle Zuggleise vom und zum Hauptbahnhof Münster durch die Deutsche Bahn gesperrt. Vor allem das Gleis in Richtung Hamm war betroffen. Dadurch kam es zu Zugumleitungen im Regional- und Fernverkehr. Mittlerweile gibt es keine Einschränkungen mehr im Fernverkehr, wie die Bahn um 15:05 Uhr auf Twitter mitteilte.

+++BEENDET+++

Feuerwehreinsatz an der Strecke bei #Münster(Westf)



Keine weiteren Einschränkungen für Fernverkehrszüge. https://t.co/4M7HJsJ7LU — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) November 13, 2022

Leichnam in brennender Lok: Mordkommission ermittelt

Wie die Feuerwehr Münster berichtet, konnte der Brand in der ausrangierten Lok zügig gelöscht werden. Zeugen waren zuvor auf einen starken Plastikgeruch aus dem Bereich des Rangierbahnhofs aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt, wie die Polizei Münster in einer ersten Pressemitteilung schildert.

Bei den Löscharbeiten hatten die Einsatzkräfte dann einen verkohlten Leichnam im Führerhaus entdeckt. Wie die Polizei Münster auf Nachfrage erklärte, sind die Hintergründe sowohl zur Brandursache als auch zum Toten weiterhin völlig unklar. Auch die Identität des Verstorbenen sei noch nicht bekannt. Die Polizei Münster hat die Ermittlungen aufgenommen, zudem ist vorsorglich eine Mordkommission im Einsatz.