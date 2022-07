Nach fünf Jahren: Hauptbahnhof-Tunnel wird wieder geöffnet

Fünf Jahre war der Haupttunnel des Bahnhofs in Richtung Bremer Platz wegen Bauarbeiten geschlossen. Nun wird er wieder offiziell geöffnet. Auch die Arbeiten am Hansator sind auf der Zielgeraden.

Laura Bednarowicz und Christian Hehemann (Landmarken AG) vor dem noch verschlossenen Eingang in den Haupttunnel des Hauptbahnhofs.

Am Freitag um 11 Uhr ist es so weit: Der acht Meter breite Haupttunnel des Hauptbahnhofs wird nach fünfjähriger Schließung wieder in Richtung Bremer Platz geöffnet. Reisende und Passanten passieren dann auf ihrem Weg auf die Ostseite des Bahnhofs das annähernd fertiggestellte Hansator.