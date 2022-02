Haustürschlüssel im Auto führt Einbrecher ins Haus

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Haus im Rumphorstviertel eingestiegen - bequem mit dem Haustürschlüssel, den sie im unverschlossenen Auto fanden. Laut Polizei häufen sich ähnliche Fälle.

Die Einbrecher hatten es in diesem Fall leicht: Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, sind unbekannte Täter am frühen Montagmorgen in ein Einfamilienhaus am Elisabeth-Selbert-Weg im Rumphorstviertel eingestiegen.

Allerdings sind die Täter nicht mit Gewalt, sondern bequem mit dem Schlüssel durch die Haustür reingekommen. Das Auto der Bewohner war nämlich unverschlossen vor dem Haus geparkt. Darin lag der Schlüssel. Diese Gelegenheit nutzten die Diebe.

Laut Polizei häufen sich ähnliche Fälle

Dort nahmen sie ein iPad, AirPods, ein Portemonnaie samt Bargeld und diverser Karten und einen Ehering mit und flüchteten. Fast zeitgleich wurde die 36-jährige Bewohnerin wach und bemerkte, dass die Haustür offen stand. Von den den Tätern fehlte allerdings jede Spur. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter 0251/2750.

Die Polizei erhielt in letzter Zeit häufiger Hinweise auf ähnlich gelagerte Sachverhalte, in denen Wertgegenstände aus unverschlossenen Autos entwendet wurden. Die Polizei rät, Wertgegenstände und Schlüssel nie im Auto zu lassen und das Auto immer abzuschließen, auch wenn er an einem Ort abgestellt ist, der für Diebe zunächst unzugänglich scheint.