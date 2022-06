„Heidelberger Kongress“ in Münster

Zum ersten Mal findet der dreitägige „Suchtkongress“ in Münster statt. Wissenschaftler, Ärzte und andere Experten tauschen sich zum Thema Sucht und deren Behandlung aus.

Rund 250 Ärzte, Psychologen, Wissenschaftler und Therapeuten tauschen sich bei den „Suchttagen“ in Münster aus.

Aus dem „Heidelberger Kongress“ ist der „Münsterische Kongress“ geworden. Jahrzehntelang trafen sich Ärzte, Therapeuten, Psychologen, Wissenschaftler und andere Experten in der baden-württembergischen Stadt, um sich rund um das Thema Sucht und deren Behandlung auszutauschen. Aktuell findet der sogenannte „Suchtkongress“ erstmals in Münster, in der Halle Münsterland statt.

Eine gleich doppelte Zäsur. Denn wegen der Corona-Krise musste das dreitägige Event in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. Und die Pandemie ist bei dem Kongress in diesem Jahr ein großes Thema. „Das Ende der Pandemie hat etwas Schleichendes“, sagte Dr. Monika Vogelgesang, die Vorsitzende des Veranstalters, dem Fachverband Sucht+ e.V. bei ihrer Einführung am Mittwoch. Aber trotz aller Schwierigkeiten habe man es geschafft, sich auch während der Krise, die vordringlichsten Anliegen umzusetzen.

Isolierung großes Problem für Patienten

„Wir haben uns auch in den Hochphasen der Pandemie um die Ärmsten der Armen, die Suchtkranken gekümmert“, sagt Vogelgesang. Darauf könne man bei all den Schwierigkeiten stolz sein.

Diese Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Chancen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Behandlungen von Suchtkranken aller Art haben Dr. Anna Schlumbohm und ihr Team von der Charité aus Berlin untersucht und analysiert. Teile der Ergebnisse präsentierte die Wissenschaftlerin den rund 250 Expertinnen und Experten zu Beginn des dreitägigen Suchtkongresses. Ihren Erkenntnissen zufolge wurden während der Pandemie weniger Behandlungsplätze für Suchtkranke angeboten, außerdem sei die Prävention in vielen Bereich zurückgegangen. Fast alle Einrichtungen hätten Mehrbelastungen zu beklagen gehabt. Für die Patienten sei besonders die Isolierung ein Problem gewesen. Ein Erkenntnisgewinn: Teile der digitalen Errungenschaften sollen beibehalten werden.

Bis Freitagnachmittag tauschen sich die vielen Ärzte, Therapeuten, Psychologen, Wissenschaftler und anderen Experten noch über stoffliche und nicht-stoffliche Süchte aus.