Heiligabend der Einsamkeit entfliehen

Nicht nur ältere Menschen, sondern auch der ein oder andere Student kommt erfahrungsgemäß an Heiligabend zur Offenen Weihnacht in den Hansahof.

Am Heiligen Abend nicht zu Hause bei den Lieben: Für Ulla Homm und Erwin Stroot ist es seit Jahren Tradition, dieses besinnliche Fest, bei dem die Familie im Mittelpunkt steht, nicht zu Hause, sondern mit fremden Menschen zu feiern. Der Seniorentreff Hansahof gehört zu jenen Orten, an denen Menschen, die sich am Heiligen Abend einsam fühlen, liebevolle Aufnahme finden. „Es geht nicht in erster Linie um das Servieren von Gulasch, Rotkohl und Knödeln, sondern darum, Menschen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken“, sagt Ulla Homm.

Bis zu 15 Helfer werden Heiligabend im Einsatz sein, sich zu den Gästen an die Tische setzen, ihnen von 18 bis 21 Uhr ein offenes Ohr schenken und sich mit ihnen unterhalten. Um 18 Uhr hat sich im Hansahof zudem Weihbischof Stefan Zekorn angekündigt, um die frohe Weihnachtsbotschaft zu verkünden. Um 19 Uhr tischen die Helferinnen und Helfer das Festmahl auf. 80 Essen, die von den Alexianern geliefert werden, sind bestellt, kündigen die Organisatoren an.

Keiner geht mit leeren Händen

Auf Weihnachtslieder soll allerdings aus Pandemie-Gründen verzichtet werden, erklärt Homm, die sich wehmütig an musikalische Spontanauftritte erinnert. Nicht von Senioren, sondern von dem ein oder anderen Studenten, der plötzlich mit seinem Instrument im Hansahof aufkreuzte und Weihnachtsmusik anstimmte. Einsamkeit, weiß Ulla Homm, trifft nämlich nicht nur alte Menschen. „Bei uns ist jeder willkommen.“ Und wer den nötigen 2G-Nachweis nicht erbringen kann, bekommt zumindest eine Süßigkeiten-Tüte nach draußen gereicht.

Video zur Aktion "Dach überm Kopf" in Kooperation mit dem WDR-Landesstudio Münster: