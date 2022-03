Heimspiel für Atze Schröder im Monaco Deutschlands

Vor seinem liebevollen Spott sind nicht einmal Helene Fischer und Udo Lindenberg sicher: Atze Schröder ist wieder da – so gewitzt und kunstvoll prollig wie eh und je.

Atze Schröder wirft verbale Schlaglichter auf so manchen Promi.

Er ist wieder da. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Bühnenabstinenz begeistert Deutschlands King of Comedy, Atze Schröder, 2200 Fans in der coronakonform vollbesetzten Halle Münsterland. Bevor er seine rasante Gag-Reise quer durch die Gesellschaft mit all ihren Schrullen, Problemchen und Absonderlichkeiten beginnt, stellt er die einzige wirklich ernste Frage des frivol-fidelen Abends: „Darf man das angesichts der aktuellen Weltlage: Witzchen machen? Ja, man darf, man muss“, sagt er, „einfach mal zwei Stunden lang die Birne ausmachen, dadurch wird’s bestimmt nicht schlechter, vielleicht sogar ein bisschen besser.“

Und dann, Roland Kaiser Schmachtschnulze „Manchmal möchte ich gern mit dir ...“ ist kaum verklungen, legt der Mann mit der Kunsthaarperücke, der leicht vulgären Pilotenbrille und dem ansteckenden Gartenzwerglächeln los: „Echte Gefühle“ heißt das Programm, das erst mal das Publikum bauchpinselt: „Letzte Woche in Stuttgart“, frotzelt er, „das war völlig daneben und ich dachte mir: Ach, wär’ ich doch endlich schon in Münster.“ Hier rieche alles besser, die Leute seien schöner, schlauer, besser angezogen, und überhaupt sei Münster das Monaco Deutschlands. Und ja: „Der Porsche Turbo, der hinter der Halle steht, den fahre ich nur für euch. Ich hätte auch mit ’nem Micra kommen können, aber dann wär’ ich noch gar nicht hier.“

Atze Schröder ist regelmäßig in der Halle Münsterland - wie hier am 7. März 2008 auf „Mutterschutz"-Tour . . . und am 13. Februar 2015 mit der offiziellen Premiere seines neuen Programm „Richtig fremdgehen" in der ausverkauften Halle Münsterland. Auch an den beiden folgenden Tagen war die Halle ausverkauft. Am 5. Februar 2016 präsentierte Atze Schröder „Richtig fremdgehen" noch einmal in der Halle Münsterland.

Die Leute grölen und kriegen sich kaum wieder ein, als Atze die Werbung und ihre falschen Versprechungen aufs Korn nimmt: „Ein Shampoo für langes, verführerischen Haar – wie geht das? Ich nehme seit 20 Jahren Schauma Apfel – für die Birne, die Achseln, die Kimme, das Wischwasser und für die Alufelgen.“

Zotig, anzüglich und bisweilen grenzwertig

Kein gutes Haar lässt der Kult-Comedian an einem Dutzend Promi-Kollegen. Lena Meyer-Landrut kriegt eine Salve ab, Jürgen Klopp, der Wendler, Boris Beckers „Besen-Tochter“, Poco-Möbel-Ikone Katzenberger, Cher („Die wieder auf Welttournee ist – jedenfalls Teile von ihr.“), der Bachelor, Udo Lindenberg (den er zum Schreien komisch imitiert), Helene Fischer, Fanta Vier und „Kiss“: „Drei Opas in Nuttenstiefeln und Clownsschminke.“

Ja, Atze gibt gerne den Proll und schiebt einen Werbeblock nach: Am 1. April erscheine seine Biografie, „ein Buch mit schönen Fotos, Texten und Lobpreisen auch übers heimatliche Münsterland“. Zotig, anzüglich und bisweilen grenzwertig hetzt er bis zum Finale (auch mal über Patchworkfamilien: „Das ist ein bisschen wie Schrottwichteln; du weißt nie, was du kriegst, aber du weißt, es ist kaputt.“) Und hat zum Schluss für die restlos beglückten Zuhörer noch eine ganz und gar unanstößige Botschaft: „Die Zeit für echte Gefühle ist jetzt. Worauf warten – einfach machen!“ Ja nee, is’ klar!