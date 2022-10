Helfen und gewinnen mit dem Leo-Adventskalender

Mit dem Leo-Adventskalender 2022 helfen und gewinnen: Dieses Motto hat die Präsidentin des Leo-Clubs Münster, der Jugendorganisation der Lions Deutschland, Christina Kortendick, sofort überzeugt. Nun startet der Verkauf an über 20 Verkaufsstellen in Münster, darunter auch im WN-Ticketshop am Picassoplatz 3.

Der Leo-Club Münster setzt sich seit vielen Jahren durch tatkräftige und finanzielle Unterstützung für wohltätige und soziale Organisationen und Projekte in und um Münster ein. Dazu soll wieder der Adventskalender beitragen, der in einer Auflage von 6500 Stück herausgegeben wird und von Klaus Möllers, einem in Münster ansässigen Grafiker und Maler, zum wiederholten Male gestaltet wurde, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Mitglied im Lions-Club Münster-Annette-von-Droste-Hülshoff hat er das Motiv des Kalenders zusammen mit den Leos grafisch umgesetzt. Das Motiv des Kalenders zeigt den St.-Paulus-Dom im Schnee, und im Hintergrund ist der Turm der Überwasserkirche zu erkennen.

Gutscheine im Wert von 13.500 Euro

Hinter den 24 Türchen des Kalenders verstecken sich wieder wertvolle Gewinne. Über 60 Firmen konnten mithilfe der fünf Lions-Clubs in Münster gewonnen werden. Diese füllen mit über 250 Sachpreisen und Gutscheinen im Wert von mehr als 13.500 Euro die 24 Türchen. „Mit Hilfe unserer Sponsoren konnten wir auch in diesem Jahr wieder ein breites Spektrum an Erlebnis, Kulinarik sowie Sinnlichem und Sinnvollem hinter den Kalendertürchen verstecken“, wird die Präsidentin in der Presseinformation zitiert.

Die Gewinnnummern werden in diesem Jahr wieder täglich ab dem 1. Dezember in unserer Zeitung, aber auch auf der Homepage des Leo-Clubs Münster und in den clubeigenen Instagram-Stories einzusehen sein. Wo die Gewinne abgeholt werden können, steht auf der Rückseite des Kalenders. Der Kalender muss dann beim Abholen des jeweiligen Gewinns vorgelegt werden.

„Der Kalender kostet wie in den Jahren zuvor fünf Euro und ist damit ein wunderbares kleines münsterisches Mitbringsel für die Liebsten“, so die Leo-Präsidentin im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Verkaufsstellen sind auch im Internet zu finden.