„Herber Verlust“ für die Nachbarschaft?

Etliche Bäume und Sträucher fielen am Montag auf dem Außengelände der Friedensschule der Säge zum Opfer. Ein Nachbar hätte dies gerne verhindert.

Baumfällaktion an Friedensschule

Auf dem Freigelände der Friedensschule nahe der Ossenkampstiege mussten am Montag etliche Bäume der Säge weichen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es dafür Ersatzanpflanzungen geben.

Ulrich Bertram macht kein Geheimnis aus seiner Vermutung: Möglicherweise sei das Geschehen, dass sich am Montag auf dem Schulgelände abspielte, im Vorfeld von den Verantwortlichen nicht mit allen Nachbarn abgesprochen worden, so der Leiter der Friedensschule. Das führte dazu, dass ein Anwohner die Redaktion verständigte, um seinem Unmut über eine Baumfällaktion auf dem Freigelände der bischöflichen Gesamtschule kund zu tun: Von einem „herben Verlust“ für die Nachbarschaft an der Ossenkampstiege war die Rede.