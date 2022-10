Nie dagewesener Rekordbesuch auf dem Rummelplatz

Rekordbesuch auf dem Schlossplatz: So viele Menschen wie noch nie in dieser Jahreszeit kamen zu den Kirmestagen vor dem Schloss. Der Hauptgrund dafür ist offensichtlich.

Der Herbstsend hat so viele Besucher angelockt wie noch nie um diese Jahreszeit: Schaustellerchef Phillip Heitmann schätzt die Gesamtzahl der Besucher an den zurückliegenden neun Kirmestagen auf „mindestens 300.000“. Selten habe er in seiner langen Zeit als Sendbeschicker das Areal vor dem Schloss so voll gesehen, sagt Heitmann.