Heroldstraße wird zur Einbahnstraße

Die Bauarbeiten für die neue Bahnunterfühung in Münster-Mecklenbeck kommen voran. Wegen Bauarbeiten an der dafür notwendigen neuen Straße wird die Heroldstraße vorübergehend zur Einbahnstraße.

Ab kommenden Montag (28. März) wird die Heroldstraße vom Hafkhorst in Richtung Weseler Straße zur Einbahnstraße. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt. Bis zum 1. April (Freitag) muss dort die Heroldstraße für Bauarbeiten vor dem Bahnübergang so eingeengt werden, dass die Einbahnstraßenregelung bis zum Bahnübergang notwendig ist.

Von Mecklenbeck in Richtung Kappenberger Damm/ Amelsbüren wird vom Amt für Mobilität und Tiefbau eine Umleitung über die Mersmannsstiege und den Kappenberger Damm ausgewiesen. Der Verkehr aus der Straße "Am Getterbach" muss in dieser Zeit nach links in Richtung Weseler Straße abbiegen. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich nach Angaben der Stadt in beiden Richtungen passieren.

In Mecklenbeck wird eine Bahnunterführung gebaut, die den doppelten Bahnübergang künftig überflüssig machen soll.