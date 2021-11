„Herr über Fässer und Schaum“ geehrt

Die Schlossgeister haben zwei neue Ehrensenatoren: Siggi Höing und Rainer Zahlten wurden in der Tanzschule Berns gefeiert.

Warsteiner-Gebietsverkaufsleiter Siegmund „Siggi“ Höing und der Ehrenpräsident der KG Monasteria Principale, Rainer Zahlten, sind neue Ehrensenatoren der KG Schlossgeister. Die Geehrten standen am Samstagabend in der Tanzschule Berns in Amelsbüren im närrischen Rampenlicht.

„Ein Kerl wie ein Baum ist der Herr über Fässer und Schaum. Schlossgeister, Bürgerausschuss und zahlreiche mehr, ohne ihn wären viele Kassen leer“, so Moderator und Schlossgeister-Präsident Thorsten Brendel über den engagierten Sponsoren ­Höing. Er sei so etwas wie die „Perle Westfalens“ mit einem „großen Herz auch für den Preußen-Adler“, meinte der Laudator. Als langjähriger Partner, guter Mensch und Freund des Karnevals stehe ihn die Schlossgeister-Ehrensenatskappe natürlich zu. Zu seiner und aller Besucher Freude traten die „Fidelen Bierkutscher“ quasi als „singende Warsteiner-Botschafter“ auf.

Als „Mensch, der seine Werte vertritt“ würdigten Saskia Zahlten und Sonja Kaup den „Erfinder“ der erfolgreichen Principale-Mädchensitzung, Rainer Zahlten. Seit Jahrzehnten unterstützt der Präsident des TuS Ascheberg die Schlossgeister-Tanzgruppen. „Ein unermüdliches Ehrenamts-Engagement für den Karneval, den Breitensport und die Politik“, so die beiden Laudatorinnen. Der Satz „Jeder braucht einen Rainer“ sei schon so etwas wie ein Qualitätsbegriff für Zuverlässigkeit.

Prinz Mario ist nicht Prinz Marco

Prinz Mario präsentierte seine drei Lieder und bekam als „Unterstützung für die kalten Tage“ einen Schlossgeisterschal vom Moderatoren Jürgen Felmet überreicht. „Kann ich gut gebrauchen, weil auf meinem weißen Gardistenschal dummerweise Prinz Marco steht“, so das Narrenoberhaupt.

Das Galaprogramm bereicherte Amelsbürens Lady Carneval Johanna II. mit ihren Liedern und sorgte so für Riesenstimmung.