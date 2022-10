Herz- und Gefäßerkrankungen im Blickpunkt

In den Industriestaaten gelten Herz- und Gefäßerkrankungen heutzutage mit Abstand als häufigste Todesursache. Ihrer Diagnose und Behandlung insbesondere bei älteren Menschen widmen sich Experten beim nächsten Franziskus-Forum.

In den Industriestaaten gelten Herz- und Gefäßerkrankungen heutzutage mit Abstand als häufigste Todesursache. Ihrer Diagnose und Behandlung insbesondere bei älteren Menschen widmen sich Experten des St.-Franziskus-Hospitals und des Franziskus-Carrés beim nächsten Franziskus-Forum.

Neben der Vermeidung von Risikofaktoren wie Übergewicht, Rauchen, Bewegungsmangel und cholesterinhaltiger Ernährung kann schwerwiegenden Ereignissen wie Schlaganfällen und Herzinfarkten in vielen Fällen auch medizinisch vorgebeugt werden. So wird zum Beispiel mittels moderner Bildgebungsverfahren der Zustand gefährdeter Gefäße beurteilt. Über die Möglichkeiten dieser präzisen Bild-Diagnostik berichtet Dr. Murat Özgün, Oberarzt in der Klinik für Radiologie.

Symptome einer kranken Aortenklappe

Auch die Aortenklappe, eine der vier Klappen des menschlichen Herzens, ist dabei häufig Gegenstand der Untersuchung. Ist diese Klappe erkrankt, kann der Blutfluss zwischen dem Herzen und der Hauptschlagader – und somit dem gesamten Körper – gestört werden.

Prof. Dr. Sebastian Reith, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie, klärt über Symptome einer kranken Aortenklappe auf und beschreibt, welche Behandlungsmöglichkeiten sich in seinen modernen Herzkatheter-Laboren und einem Hybrid-OP dank neuester Technik ergeben.

Endovaskuläre Eingriffe verhindern Risse

Liegt die Gefahrenstelle an der Aorta selbst, kann mitunter ein Aorten-Aneurysma das Problem sein. Dabei erweitert sich die Hauptschlagader und bildet eine sackförmige Auswölbung.

Welche Symptome das verursacht, weiß Priv.-Doz. Dr. Martin Austermann, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie, und spricht in seinem Vortrag von den Möglichkeiten der Behandlung. Er ist spezialisiert auf komplexe minimalinvasive Implantationen von Stents und eigens an den Patienten angepasste Gefäßprothesen.

Durch diese endovaskulären Eingriffe, die oft über die Leiste erfolgen, kann laut Mitteilung des St.-Franziskus-Hospitals verhindert werden, dass es zu einem lebensgefährlichen Riss in der Aorta kommt.

Das Franziskus-Forum findet am 2. November (Mittwoch) um 17 Uhr im Marienhaus am St.-Franziskus-Hospital statt. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung unter

0251/ 935 33 55 ist erforderlich, ebenso ein 3G-Nachweis. Zudem besteht FFP2-Maskenpflicht.