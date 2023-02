Die Himmelsleiter bleibt in Münster

Das Kunstwerk bleibt noch eine Weile: Die Himmelsleiter, beliebtes Fotomotiv und bedeutsames Symbol an der St. Lamberti-Kirche, bleibt länger als zunächst erhofft in Münster.

Eine Leiter als bedeutsames Symbol: Die seit September am Turm der St. Lamberti-Kirche erstrahlende Installation der Wiener Künstlerin Billi Thanner soll Münster deutlich länger als erhofft erhalten bleiben und so auch den Weg durch das Friedensjahr weisen.

Darauf haben sich laut einer städtischen Pressemitteilung Thanner, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe, Hans-Bernd Köppen (Pfarrer an Sankt Lamberti) sowie Sponsorin Ursula Simacek jetzt verständigt. Ein Abbau ist nun nach Angaben der Stadt erst für den Herbst 2023 vorgesehen.

Himmelsleiter leuchtet seit September in Münster

Die Himmelsleiter oder Friedensleiter – insgesamt 48 Meter hoch und sowohl am Außenturm (36 Meter) als auch im Innenraum (12 Meter) der Kirche fest installiert – erfreut sich größter Beliebtheit – nicht nur in Sozialen Medien. Anfang September wurde das Kunstwerk zum münsterschen Schauraum erstmals eingeschaltet, seitdem ist es weithin zu sehen, dazu vielen Menschen von der Dämmerung bis zum Morgengrauen ein Fixpunkt in dunkler Nacht und ein Symbol der Hoffnung.

Für Billi Thanner ist sie allerdings noch etwas mehr: Die Sprossen der Himmelsleiter stünden für Tugenden wie Liebe, Achtsamkeit oder Dankbarkeit – und dafür, „niemals den Glauben an das Gute zu verlieren“. Dass ihr Werk eine solch enorme Wirkung auf die Stadtbevölkerung hat, rühre sie sehr: „Ich bin sehr glücklich, dass uns eine Verlängerung der Kunstinstallation gelungen ist. Danke den Münsteranerinnen und Münsteranern für die Liebe zur Kunst!“

Jubiläumsjahr des Westfälischen Friedens

Im Jahr 2023 jährt sich der Westfälische Frieden zum 375. Mal – die Stadt Münster bereitet sich seit einiger Zeit auf dieses Jubiläumsjahr vor. Dieses richtet den Blick nicht nur auf die Geschichte, sondern nimmt vor allem Gegenwart und Zukunft mit ihren Herausforderungen und Chancen in den Fokus. So erklärt sich dann auch die Intention von Künstlerin, Stadt und Kirchengemeinde, die Himmelsleiter mit ihrer Symbolkraft in dieser Zeit an Ort und Stelle zu erhalten.

Die Kunst-Installation bleibt damit länger als zunächst erwartet in Münster. Nach ursprünglicher Planung hätte sie im März 2023 demontiert und schließlich wieder nach Wien gebracht werden sollen. Dort übe man sich aus benannten guten Gründen gern noch etwas in Geduld. „Ich freue mich sehr, dass die Stadt Wien unserem gemeinsamen Wunsch entsprochen hat, dafür sind wir sehr dankbar“, so Oberbürgermeister Markus Lewe in der städtischen Mitteilung.

„ Ich freue mich sehr über die insgesamt sehr positive Resonanz auf das Himmelsleiterprojekt. “ Hans-Bernd Köppen

Nicht minder erfreut ob der Zusage ist Hans-Bernd Köppen, seit 2017 Pfarrer in St. Lamberti und seit 2022 Dompropst am St.-Paulus-Dom. Er hatte im vergangenen Jahr auch den Kontakt zu Billi Thanner hergestellt und die Idee der Installation am Lamberti-Turm an sie herangetragen. „Ich freue mich sehr über die insgesamt sehr positive Resonanz auf das Himmelsleiterprojekt und die jetzt mögliche Verlängerung“, so Köppen.