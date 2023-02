Hip-Hop-Session im Gotteshaus

Punchlines unterm Kirchendach: Das Hip-Hop-Format „Hello my name is . . .” hat den nächsten ungewöhnlichen Spielort für sich entdeckt – die Erlöserkirche. Den Pfarrer freut‘s.

„Hello my name is . . .“ in der Erlöserkirche

Das Hip-Hop-Format „Hello my name is . . .“ steht auf ungewöhnliche Spielorte: hier im Kunstmuseum, bald in einer Kirche.

Das Hip-Hop-Format „Hello my name is . . .” hat schon an vielen ungewöhnlichen Orten Station gemacht: im LWL-Kunstmuseum, im Theater im Pumpenhaus oder im Schlossgarten. Am Freitag (10. Februar) tauchen die Beat-Bauer und Text-Tüftler einmal mehr dort auf, wo sie niemand erwartet hätte.

Das Musik-Projekt mit seiner Liveband lädt um 19.30 Uhr ein zur nächsten Session in die Erlöserkirche (Friedrichstraße 10). Dort will das Bielefelder Duo Mosayk und Tobzen mit seiner ganz eigenen Auslegung von Hip-Hop den Abend eröffnen.

Offene Bühne für jeden, der sich traut

Danach ist die Bühne wie gewohnt offen für all diejenigen, die ans Mikrofon treten wollen. Während die vierköpfige Liveband im Hintergrund den Takt vorgibt, können vorne Newcomer oder aber bekannte Acts vor das Publikum treten.

An den Plattentellern begleitet DJ AT vom münsterischen Label Trust in Wax die Session mit seinem ganz eigenen Sounds, wie es in der Ankündigung heißt.

Die eher untypische Kooperation zwischen der Hip-Hop-Reihe und der Erlöserkirchengemeinde verspreche ein besonderer Abend zu werden, an dem sich sowohl die Kirche als auch das Projekt ganz neu entdecken ließen, heißt es weiter.

Pfarrer Eike Herzig meint dazu: „Die Kirche öffnet und teilt damit ihren Raum, damit das zu hören ist, was Menschen wirklich bewegt. Sie schließt damit an ihre lange Geschichte an, offen, musikalisch, hellhörig und multikulturell zu sein.“

Dank der Unterstützung der Sparkasse Münsterland sei der Eintritt frei, so die Veranstalter.