Hirschkäfersuppe, Silikonhühner und Neues vom Heimatverein

Vortrag, Diskussion, netzwerken zu einem interessanten Thema – dass alles jeweils in 12 Minuten: Dies ist das Rezept des Veranstaltungsformats „12min.me“, das jetzt wieder in der Landesbausparkasse stattfand.

Was haben Hirschkäfersuppe, abgeschossene Silikonhühner und der SC Preußen Münster eigentlich miteinander zu tun? Dass die Antwort auf der Hand liegt, wissen die vielen Besucher seit dem „12min.me“ - Event am Donnerstagabend in der LBS Landesbausparkasse am Aasee. Dort referierten Prof. Dr. Guido Ritter (FH Münster) über die Zukunft der Ernährung und Peter Schimmelpfennig von der Firma „Crashtest-Service“ aus Wolbeck über Unfallsimulationen und passive Sicherheit sowie Peter Niemeyer und Ole Kittner aus der Geschäftsführung des SC Preußen Münster über ihre Tätigkeit und aktuelle Projekte bei den „Adlern“.