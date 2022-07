Wo Münster sich abkühlt

Es ist heiß! In Münster klettert das Thermometer über die 30-Grad-Marke. Kanal, Eisdiele, Wasserspielplatz – wer kann, kühlt sich ab. Doch für einige ist die Arbeit bei diesen Temperaturen eine extrem heiße Angelegenheit.

Badespaß in der Coburg: Das Freibad an der Grevener Straße ist bei Temperaturen um die 30 Grad ein beliebter Ort für eine Abkühlung.

Ali Krick und Harry Auerbach tun das einzig Sinnvolle. Am Montag verlassen sie bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke in der Mittagspause ihre ­Homeoffices und treffen sich am Dortmund-Ems-Kanal, um kurz ins Wasser zu springen. „Der ideale Ort für eine Abkühlung“, sagt Ali Krick.