Hochschulen kehren zum Präsenzbetrieb zurück

Hörsaal statt Laptop: An der Uni und der Fachhochschule Münster soll der Lehrbetrieb im Sommersemester möglichst komplett in Präsenz stattfinden. Die Hochschulen starten nun aber für die ersten Wochen mit Vorsicht.

Am morgigen Freitag beginnt an der Universität das Sommersemester – und es bleibt trotz schwindelerregender Inzidenz in Münster bei der bisherigen Planung: Das Semester findet in Präsenz statt. Das gilt auch für den Lehrbetrieb an der FH Münster, wo einige Fachbereiche bereits wieder gestartet ist. Auch die 3G-Kontrollen an den Gebäude-Eingängen entfallen dann.