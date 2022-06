Uni Münster bundesweit auf Platz fünf

Foto:

Das internationale Leiden-Ranking wird jährlich vom Centre for Science and Technology Studies (CWTS) der niederländischen Universität Leiden herausgegeben. Es basiert auf methodisch anspruchsvollen bibliometrischen Analysen der Datenbank Web of Science (Clarivate Analytics), die die Publikationsleistung der Universitäten anhand unterschiedlicher Indikatoren für die Gesamtinstitution sowie auf Fachebene bewertet. Dieses Jahr wurden über 1300 Universitäten weltweit verglichen; der Bewertungszeitraum der Publikationen bezieht sich auf die Jahre 2017 bis 2020.