Tränen für das Traumkleid

Schick und mit wenig Spitze bei den Frauen. Ein beiger oder grüner Dreiteiler bei den Herren: Das sind nur zwei Trends unter vielen, die die Messe-Aussteller der „Hochzeitstage“ in der Halle Münsterland für die Besucher parat hatten.

Messe „Hochzeitstage“ in der Halle Münsterland

Ist das das Traumkleid? Bei den „Hochzeitstagen“ in der Halle Münsterland konnten die Besucherinnen zwischen vielen verschiedenen Brautkleidern auswählen.

Die Tränen kullern Laura Hollmann über die Wangen. Sie läutet das Glöckchen – und bekommt Applaus der daneben stehenden Frauen: Sie hat ihr Brautkleid gefunden. Aber: „Ich musste erst eine Nacht drüber schlafen“, erzählt sie. Nach der ersten Anprobe bei den „Hochzeitstagen“ in der Halle Münsterland am Samstag sorgt das zweite Überziehen am Sonntag dann für Gewissheit.