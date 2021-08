Hohe Promidichte beim Golf-Turnier für den guten Zweck

Zahlreiche Prominente aus Showbiz, Sport und Politik werden am Montag (29. August) auf der Golfanlage Aldruper Heide den Schläger schwingen. Elke Sommer, Stephanie Hertel und Otto Waalkes spielen beim „Münsteraner Eagles Krimi-Cup“ mit. Zuschauer sind willkommen.

Krimi-Cup am Montag

Nein, Mord und Totschlag hat es beim „Münsteraner Eagles Krimi-Cup“ natürlich noch nie gegeben. Obwohl „Prof Boerne“ alias Jan Josef Liefers ja stets vor Ort ist. Ganz im Gegenteil: Die Teilnehmenden erfreuen sich allerbester Laune und haben nicht nur ein Golfer-Outfit, sondern auch die Spendierhosen an.

Denn bei dem exklusiven Golfturnier mit hoher Promidichte geht nicht nur um Sport, Spiel und Spaß, sondern auch ums Spendensammeln für einen sehr guten Zweck. Eine halbe Million Euro ist bislang bei den Charity-Turnieren in den vergangenen acht Jahren zusammengekommen.

Ziel: 100 000 Euro für die NCL-Stiftung

In diesem Jahr sollen es erneut 100 000 Euro für die NCL-Stiftung werden, die sich für eine Zukunft ohne Kinderdemenz einsetzt. Ein Krimi ist es also am Ende nur, wer das Golfturnier für sich entscheiden kann.

Boerne (Liefers) ist dabei. Thiel (Axel Prahl) fehlt. Mal wieder! „Er ist verhindert“, sagt Organisator, „Motor“ und Moderator Werner Schulze-Erdel. Vielleicht kann Boernes Tatort-Kollege ja auch gar kein Golf spielen?

Die Gentlemen schweigen. Und verweisen lieber darauf, dass zahlreiche Prominente aus Showbiz, Sport und Politik am kommenden Montag (29. August) auf der Golfanlage Aldruper Heide den Schläger schwingen.

140 prominente Golfer dabei

Neben den beiden Initiatoren Jan Josef Liefers („Ich bin Münsteraner“) und dem gebürtigen Münsteraner Werner Schulze-Erdel (RTL-Urgestein durch die Sendung „Ruck Zuck“) sind das diesmal Schauspielerin Elke Sommer, Sängerin Stefanie Hertel, Komiker Otto Waalkes, Politiker Wolfgang Bosbach, Schauspielerin Anna Loos, die ehemaligen Fußballnationalspieler Ulf Kirsten und Uli Stein, Lindenstraßen-Darstellerin Andrea Spatzek, „Flippers“-Sänger Olaf Malolepski und viele mehr. „Insgesamt sind 140 Golfer dabei“, sagt Clubpräsident Alfred Fislage. Abschlag für den guten Zweck ist um 10.30 Uhr. „Zuschauer sind herzlich willkommen“, so „Spielführer“ Reinhard Werner.

Spendengala am Vorabend

Am Abend vorher treffen sich über 200 Gäste zu einer Spendengala mit der Versteigerung hochkarätiger Preise. Alles natürlich streng nach Corona-Schutzregeln. Die Gäste müssen geimpft, getestet oder genesen sein.

Ursprünglich sollte das Charity-Golfturnier im Juni stattfinden, musste aber wegen der damaligen Coronalage auf das letzte Augustwochenende verlegt werden.