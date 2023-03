Höher, schneller, weiter

„Inferno“ ist der Titel des zeitgenössischen Tanzstücks der italienischen Compagnie Aldes, die erstmalig im Pumpenhaus in Münster gastierte. Choreograph Roberto Castello hält unserer mediengesteuerten Spaßgesellschaft den Spiegel vor.

Die Compagnie wirbelt in aufgesetzter Fröhlichkeit hochdynamisch über die Bühne.

Eine Tänzerin posiert im Glitzer-Bikini, während Feuerwerkskörper helle Funken in den schwarzen Nachthimmel schießen. Verloren und klein wirkt die Figur vor der computeranimierten, öden Kulisse kahler Bäumchen und krächzender Vogelschwärme. Mit jedem dumpfen Knall verliert die Figur mehr an Haltung, bis sie schließlich, lautlos schreiend, in sich zusammensinkt. Die Party ist vorbei, kein Raum mehr für Spaß und gute Laune. Allein auf sich zurückgeworfen, erlebt der Mensch seine ganz persönliche Hölle.

In einer mitreißend pulsierenden Choreographie, die von afroamerikanischer Ästhetik und akrobatischem Streetdance mit zeitgenössischen Elementen bis hin zu klassischem Tanz reicht, bringt das Ensemble eine mitreißende Dynamik auf die Bühne. Kontrastiert wird die Show von Momenten, in denen das Ensemble, abgeschminkt in Morgenmänteln, mit herabgezogenen Mundwinkeln und hängenden Schultern über die Bühne schlurft. Wie eine Groteske seiner selbst wirkt jeder Einzelne dann, zum Schreien komisch.

Castello geht es um Selbst- und Fremdoptimierung, um die Hölle im Alltäglichen. Dass er dabei auf Wiederholung setzt, bringt das sprichwörtlich quälende „Hamsterrad“ zum Ausdruck, zur Perfektion getrieben, wird sein „Inferno“ dagegen zum Vergnügen. Allzu gern sieht man diesen energiegeladenen Bewegungskünstlern zu, wenn ihnen die Elektro-Beats wie Stromstöße durch die Glieder fahren. Eine wabernde Masse, die den Sound gekonnt in Tanz übersetzt, und das ist auch gut so, schließlich gehört es zur Profession, dass sich Tanzkünstler bis an die Spitze treiben. Großer Applaus des Publikums im Pumpenhaus.