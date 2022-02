Hohes Eigentümer-Interesse

Die Stadt verschickt derzeit an alle Haus-Eigentümer Aufnahmen der letztjährigen Themografie-Aktion. Eigentümer bekommen so Hinweise auf den Zustand der Dämmung des Daches ihrer Immobilie.

Wärmebild auf Luftbild: So lässt sich das eigene Haus besser wiedererkennen.

Im Januar 2021 überflog eine Propellermaschine im städtischen Auftrag das bebaute Gebiet von Münster und nahm mit einer Spezialkamera Wärmebilder von fast 120.000 münsterischen Dachflächen auf. „Die so sichtbar gemachten Oberflächentemperaturen geben Hinweise auf die Qualität der jeweiligen Dachdämmung und können Besitzerinnen und Besitzern von Immobilien wertvolle Anhaltspunkte für Einsparpotenziale und mögliche Energielecks geben“, sagt Stadtbaurat Robin Denstorff.

Die Ergebnisse sind in einem für die münsterische Thermografiebefliegung erstellten Webportal gelistet und stehen zum Herunterladen bereit unter: www.stadt-muenster.de/thermografiebefliegung

Die Stadtverwaltung haben nach der Thermografiebefliegung und dem Versand der Anschreiben viele Fragen erreicht. Dr. André Wolf, Leiter der Stabsstelle Smart City Münster, zur häufig gestellten Frage nach dem „gedoppelten“ Bild: „Die Wärmebilder wurden zur besseren Orientierung auf ein Luftbild gelegt. Es handelt sich also um unterschiedliches Kartenmaterial: Das Wärmebild des Hausdaches wurde im Rahmen der Thermografiebefliegung im Januar 2021 aufgenommen. Der Luftbild-Hintergrund stammt aus einer früheren Aufnahme im Frühsommer.“

Vierte Versandaktion läuft an

So lasse sich das Haus besser wiedererkennen und in die Umgebung einordnen, wo beispielsweise hohe Bäume Schatten auf eine potenzielle Photovoltaikanlage werfen könnten.

Über 41.500 Bescheide verschickt die Stadt seit Januar an Münsters Hausbesitzer. „Bis Mitte März werden dann alle Immobilienbesitzende ihr Anschreiben und damit ihre Zugangsdaten zum Download ihrer Wärmebilder erhalten“, so Wolf. „Drei der insgesamt vier Versandaktionen sind schon gelaufen, und das Interesse an den Wärmebildern ist hoch. Gut die Hälfte der angeschriebenen Haushalte haben ihr Wärmebild angeschaut.“

Im Geoportal der Stadt ist eine Karte zu finden, auf der zu sehen ist, welche Immobilie im überflogenen Bereich liegt, da nur dicht bebaute Bereiche überflogen wurden.