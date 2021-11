Hölt‘ne Schluse erwacht zu neuem Leben

Münster-Sprakel

Ende November soll die Traditionsgaststätte Hölt‘ne Schluse am Max-Klemens-Kanal nach zwei Jahren Pause wieder eröffnet werden. Eigentümer Dietmar Renfert-Deitermann erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, warum es so lange gedauert hat und was die Gäste an Neuerungen erwartet.

Von Iris Sauer-Waltermann