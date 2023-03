Hunderte Schrottwagen stehen in Münster herum

Das seit über eineinhalb Jahren in der Aaseestadt auf einem Parkplatz verwaiste Auto ist nicht allein im Stadtgebiet. Der Stadt werden immer wieder schrottreife Autos im öffentlichen Straßenraum gemeldet. Und mitunter schreitet sie auch zur Tat.

Das Auto aus den Niederlanden steht seit mehr als eineinhalb Jahren an der Von-Stauffenberg-Straße. Die Stadt hat einen anderen Eindruck.

Der in der Aaseestadt an der Von-Stauffenberg-Straße buchstäblich vor sich hin schimmelnde verwaiste Renault mit niederländischem Kennzeichen ist in Münster längst kein Einzelfall. Allein im vergangenen Jahr 2022 wurden vom Ordnungsamt nach Angaben der Stadt 318 Verfahren wegen nicht angemeldeter Fahrzeuge eingeleitet. Darunter waren auch solche, die ganz offensichtlich schrottreif im Straßenraum „entsorgt“ worden waren, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt.