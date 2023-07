„Ich habe Musik für 50 weitere Jahre!“

„Ich habe mit der klassischen Klavierausbildung angefangen“, sagt der gebürtige Dortmunder Liam Ehm, wenn man ihn fragt, wie er zur Musik gekommen ist. „Eigentlich wollte meine Mutter Klavier spielen lernen, aber das wurde schnell zum ‚Konkurrenzkampf‘ um den Klavierhocker. Da war ich vier.“

Es folgten knapp 15 Jahre Unterricht und die Erfahrung für Liam, dass er ein gutes Gehör hat, Noten nach einmaligem Anhören nachspielen kann, Töne einzeln heraushört. „Es gab dann durchaus den Gedanken, Musik zu studieren, aber als 17-jähriger Abiturient kann einen die Musik-Welt überfordern, überhaupt sind Entscheidungen in diesem Alter ja niemals einfach!“

Und so entscheidet sich der heute 26-Jährige für ein Jura-Studium in Münster, lernt dadurch die Welt kennen, macht Musik erst mal nur für sich. „Diese Entscheidung bereue ich nicht! Ich bin heute glücklich da, wo ich bin; warum sollte ich den Weg dahin verteufeln!?“

Und trotzdem fehlt ihm beim Musikmachen immer etwas: Die Ernsthaftigkeit, die es braucht, wenn man vor und für jemanden spielt. Und so entscheidet sich Liam nach Abschluss seines Studiums im Jahr 2020, ein Jahr die Musik in den Vordergrund zu stellen. „Ich habe gemerkt, dass ich die Entscheidung, meine Musik endlich zu teilen, am allerbesten zu diesem Zeitpunkt treffen konnte. Irgendwann wäre es vielleicht zu spät gewesen. . .“ Und Ideen hat er genug: „Ich kann mich mit Musik beschäftigen, bis ich 80 bin“, lacht Liam und verrät, dass er sich dennoch viel Zeit nimmt, bis er ein Stück fertiggestellt hat. „Mein erstes Lied ‚Who knows‘ hat ein halbes Jahr gebraucht.“ Das liegt selten an der Melodie; die hat der Musiker schnell im Kopf. Was Zeit braucht, ist das Feilen an den einzelnen Tönen, die genaue Zusammensetzung, damit diese besondere Mischung aus Geschichte und Gefühl entsteht, die jedes von Liam Ehms Liedern transportiert. „Die Stücke sollen eine Idee auf den Punkt bringen und müssen dafür nicht mehr sagen als nötig!“, fasst er selbst sein Ziel zusammen.

Und so entsteht jedes Stück zunächst aus Inspirationen, oft Momente besonderer Intensität in Liams Leben: das Wahrnehmen einer Filmfigur, unerwartete Begegnungen, Emotionen. Erst auf dieser Basis komponiert er – zum Großteil mit virtuellen Instrumenten und eigenen Samples im Heimstudio – eine Melodie, ein Stück, bei dem jede Note ihren Platz hat. „Ich arbeite unheimlich viel mit diesen Noten, manipuliere sie im besten Sinne, indem ich sie überlagere, umdrehe, kombiniere. Nur so komme ich zu der Geschichte, die ich erzählen möchte. Da steckt schon einiges an Gedanken drin!“ Nicht umsonst heißen seine beiden Klavieralben „Concepts“ (2021) und „Concepts Noirs“ (2023). Und nicht nur komponiert, auch produziert und veröffentlicht hat er diese Alben komplett in Eigenregie. „Das geht nur mit Menschen, die mich auch im Schaffensprozess ertragen – ganz klar!“, gesteht Liam Ehm: „Meine Freundin hat mich sehr unterstützt, mental, emotional – und mit ihrem kreativen Input und Blick als Künstlerin.“

Dementsprechend geht nicht nur Liam selbst mit seiner Musik gerne an die Öffentlichkeit, steht voll hinter seinen Stücken und ihren Geschichten. Auch besagte Öffentlichkeit hat Gefallen am Talent des jungen Münsteraners gefunden: 15 000 Mal wurde sein zweites Album „Concepts Noirs“ bereits jetzt gestreamt, sein erster Song „Who knows“ landet auf zahlreichen Gute-Laune-Playlists. Über Social Media bekommt er Rückmeldungen von ihm unbekannten Hörerinnen und Hörern. „Es macht einen unheimlich stolz, wenn Menschen dir schreiben, dass deine Musik sie berührt, sie auf regnerischen Zugfahrten genauso begleitet wie in schwierigen Situationen.“ Selbst im Klavierunterricht werden seine Noten inzwischen nachgespielt.

Und das soll längst nicht alles sein, denn Liam hat Pläne: „Ich freue mich wahnsinnig auf den Sommer und die Möglichkeit, meine Musik live zu zeigen und in den Austausch zu kommen!“ Geplant sind dafür unter anderem Auftritte im Konzertpavillon im Schlossgarten und in der „Pension Schmidt“. Ehm sucht auch die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. „Ich arbeite mit einem Musical-Ensemble zusammen, habe einen tollen Kölner Sänger gefunden, der meine Stücke textlich interpretieren möchte, und arbeite mit einem Klavierduo aus München daran, die Texte für vierhändiges Klavierspiel zu arrangieren.“

Seine große Freude an der Musik und daran, sie zu teilen, spürt man im Gespräch mit Liam deutlich. Die Juristik, sein abgeschlossenes Studium, an den Nagel hängen möchte Liam übrigens nicht. „Das geht beides gut zusammen, habe ich in den letzten Jahren gemerkt. Warum sollte ich mich auf eine Leidenschaft festlegen?“

Hören kann man Liam Ehms Musik auf Spotify und anderen gängigen Streaming-Plattformen sowie am 19. September um 19.30 Uhr in der Pension Schmidt.

liamehm.com