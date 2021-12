"Ich werde von der Polizei gesucht" - Münsteraner stellt sich auf der Wache

Bundespolizisten haben am Hauptbahnhof zwei Haftbefehle vollstreckt.

Am Freitagnachmittag (3. Dezember) ist ein 22-jähriger Münsteraner auf der Wache der Bundespolizei erschienen und hat angegeben, dass er von der Polizei gesucht wird. Bei der Überprüfung der Personalien des jungen Mannes stellten die Beamten dann tatsächlich fest, dass das Amtsgericht Rheine ihn seit September 2021 per Untersuchungshaftbefehl suchte.

Ihm wird laut einer Mitteilung der Bundespolizei unter anderem vorgeworfen, zusammen mit einem Komplizen in einem Zeitraum von einem Monat 20 Diebstähle begangen zu haben und in sechs Fällen mit den so erlangten EC-Karten Einkäufe getätigt zu haben. Die Bundespolizisten verhafteten den 22-Jährigen.

Beamte vollstrecken weiteren Haftbefehl

Nur wenige Stunden nach der Verhaftung des 22-jährigen Münsteraners vollstreckten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Münster einen weiteren Haftbefehl. Sie verhafteten einen 55-Jährigen, der im Februar 2021 vom Amtsgericht Steinfurt wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von acht Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt.

Diese beglich er nach Angaben der Bundespolizei bis dato noch nicht, weshalb die Staatsanwaltschaft Münster einen Haftbefehl erließ. Da er die Geldstrafe in Höhe von 120 Euro auch bei der Bundespolizei nicht einzahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.