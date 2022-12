IHK drängen auf Ausbau der Nord-West-Bahnstrecke

Münster.

Mit einem „Schulterschluss“ haben sechs Industrie- und Handelskammern in NRW und Norddeutschland am Donnerstag in Münster für den dringenden Ausbau der Nord-West-Schienenmagistrale von Dortmund über Münster, Osnabrück, Bremen und Hamburg bis nach Kiel und Lübeck geworben.