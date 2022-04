Nach Sternen greift man nachts

Ilona Koenig aus Münster ist bereits bekannt als Sängerin vielen Bands, jetzt wagt sie mit ihrer Debüt-Single „Nacht“ inklusive Videoprojekt den Sprung in die Solokarriere. Dabei hat sie etwas getan, das in der Musikbusiness ziemlich untypisch ist.

Ilona Koenig ist eine alte Häsin. Also eigentlich ist sie eine junge Frau, aber in Sachen Musik ist sie eine alte Häsin. Erste Kompositionen mit 15, Klavier-Autodidaktin, Musik-Studium in den Niederlanden, Sängerin in mehreren Bands, eigenes Pop-Jazz-Trio, bekannt in hiesiger Musik-Szene, Shows auf den Bühnen der Republik.