Im Aasee wird der Fischbestand geprüft

Die Stadt Münster hat in den vergangenen vier Jahren gemeinsam mit verschiedenen Fachexperten eine umfangreiche und vielschichtige Bewirtschaftungsstrategie für den Aasee erarbeitet. Die einzelnen Maßnahmen im See und im oberhalb liegenden Einzugsgebiet sind unterschiedlich. Ziel sei es, dem sensiblen See auch zukünftig eine hohe Resilienz gegenüber ökologischen und klimatischen Stressfaktoren zu verleihen und langfristig ein möglichst stabiles Gleichgewicht im Ökosystem herzustellen, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Als Teil dieses Maßnahmenpakets findet am Mittwoch und Donnerstag (5./6. Oktober) die Fischbestandsuntersuchung statt. Der Freizeitbetrieb auf dem Aasee wird an diesen beiden Tagen nur eingeschränkt außerhalb der Netzstandorte möglich sein.

Die Experten des Ruhrverbands werden ihre Netze ausbringen

Experten des Ruhrverbands werden, wie schon im vergangenen Jahr, ihre Netze ausbringen und ihre Untersuchungen durchführen. So könne die Entwicklung des Fischbestands im See nachvollzogen und beurteilt werden. Die Einordnung der Artenzusammensetzung und der Gesamtfischmengen bildet die Grundlage zur Abschätzung, ob im kommenden Jahr wieder Fische aus dem See entnommen werden müssen. Eines der Ziele der Bewirtschaftungsstrategie sieht die Begrenzung der Fischmengen im Aasee auf ein ökologisch verträgliches Maß von maximal zehn Tonnen vor. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden – wie schon 2021 – auch in diesem Jahr im Frühjahr etwa vier Tonnen Friedfisch aus dem Aasee entnommen und mit Unterstützung des Angelvereins in andere Gewässer umgesetzt.

In diesem Jahr habe sich der Aasee trotz der zum Teil erneut extremen Bedingungen im Laufe des Sommers vergleichsweise robust gezeigt, heißt es weiter. Diese erfreuliche Entwicklung lasse erste Schlüsse zu, dass die bislang getroffenen Maßnahmen in die richtige Richtung führten, um den Aasee auch langfristig als stabiles Ökosystem zu erhalten.