Im Bus wird 3G eingeführt

In den kommenden Tagen tritt in den Bussen der Stadtwerke Münster die 3G-Regel in Kraft. UNd auch in anderen Fahrzeugen dieser Stadt wird die Regeln gelten.

3G im Bus: Diese Aufkleber bringen die Stadtwerke in den nächsten Tagen an allen Fahrzeugen an.

Der Bundesrat hat am Freitag einstimmig die Einführung der 3G-Regel auch für den Nahverkehr beschlossen. Sie gilt einen Tag nach Veröffentlichung des geänderten Infektionsschutzgesetzes, was kurzfristig angekündigt ist. Damit müssen auch in Münsters Bussen alle Fahrgäste vollständig geimpft, in den letzten sechs Monaten genesen oder 24-Stunden-aktuell getestet sein. Ausgenommen von dieser Regelung sind Schülerinnen und Schüler sowie Personen unter sechs Jahren. Weiterhin gilt außerdem die Maskenpflicht in den Bussen.

Regel gilt auch bei Loop

Die Stadtwerke informieren ihre Fahrgäste über die neuen Regelungen über alle zur Verfügung stehenden Kanäle. Überprüft wird die Einhaltung wie im Infektionsschutzgesetz vorgesehen stichprobenartig durch eingesetztes Kontrollpersonal, zum Beispiel bei Ticketprüfungen. Fahrgäste sind verpflichtet, auf Nachfrage einen entsprechenden 3G-Nachweis in digitaler oder Papierform sowie ein Ausweisdokument vorzulegen, ansonsten droht ein Bußgeld. Die Regelungen gelten auch in Loop-Fahrzeugen.

Die 3G-Regelung soll für noch mehr Sicherheit im Nahverkehr sorgen. Weitere Maßnahmen wie die Maskenpflicht und das ständige Durchlüften der Busse durch geöffnete Türen an den Haltestellen sind laut Mitteilung der Stadtwerke weitere Bausteine.