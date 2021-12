Immer mehr E-Bikes verschwinden

In Münster werden immer mehr hochwertige Elektrofahrräder gestohlen. Waren es zwischen Juli und November 2020 noch 292 angezeigte Pedelec-Dieb­stähle, erhöhte sich die Zahl in diesem Jahr im gleichen Zeitraum auf knapp 500.

Auch die Zahl der entwendeten Zubehörteile wie beispielsweise teure Akkus verdoppelte sich laut Polizei auf 214. Insgesamt verschwanden zwischen Sommer und Dezember 1714 „normale“ Fahrräder und damit fast genau so viele, wie vor einem Jahr in dieser Zeitspanne.

Gegen den organisierten Diebstahl sind die Besitzer der im Durchschnitt rund 3000 Euro teuren Pedelecs fast machtlos, wenn ihr Rad im öffentlichen Raum abgestellt ist. „Kleintransporter fahren vor, die Heckklappe öffnet sich, und binnen Sekunden ist das komplette Rad im Laderaum verschwunden“, so Polizeisprecherin Antonia Linnenbrink. Und gleich, ob am helllichten Tag während des Hammer-Straßen-Festes oder nachts an der Wolbecker Windmühle, die Räder sind einfach futsch und tauchen später irgendwo in Osteuropa auf dubiosen Verkaufsmärkten oder im Internet-Angebot wieder auf.

Schlösser sind für Diebe oft nur kurzfristiges Hindernis

„Hochwertige Schlösser und Bügel sind gut, und wenn man sein Pedelec beispielsweise an einen Masten ankettet, macht man es den Dieben schwerer“, meint Fahrradhändler Peter Hürter. Gegen die Profis nutzt diese Sicherung allerdings wenig. „Mit einer Akkuflex ist auch das beste Schloss in 30 Sekunden durchtrennt und niemand schaut hin, wenn sich jemand irgendwo am Straßenrand an einem Fahrrad zu schaffen macht“, so die Erfahrung Hürters.

Neue Modelle verfügen inzwischen über einen eingebauten GPS-Sender und lassen sich zumindest nach einem Diebstahl orten. Ein wertvolles Rad von Hürter ist beispielsweise in Dortmund wieder aufgetaucht, weil man den aktuellen Standort gezielt anpeilen konnte.

Die Akkus werden ebenfalls fix aus der Halterung am Fahrrad herausgebrochen – und das ist für den Besitzer doppelt ärgerlich. Neben der Beschädigung am Pedelec sind Ersatzakkus im Moment wie andere Elektronikbauteile nur schwer lieferbar. Hürter rät deshalb, den Akku abzunehmen, wenn man sein Rad für eine längere Zeit irgendwo abstellt.

Blick in den Versicherungsvertrag

Auf Nummer sicher gehen Besitzer nur, wenn sie ihr Pedelec im Keller, Schuppen oder Flur unterstellen und trotzdem noch abschließen. Ratsam ist auch eine Versicherung, nur 70 Prozent der Radbesitzer haben eine.

Die Hausrat-Police greift in der Regel nur, wenn das Pedelec aus verschlossenen Räumen verschwunden ist. Ansonsten muss mit der Versicherung ein Zusatzschutz vereinbart werden. „Hier lohnt sich ein Blick in den Versicherungsvertrag und eventuell die Anpassung dieser Summe auf den aktuellen Wert des Fahrrads“, rät Ralf Tornau von der Provinzial-Versicherung.

Oft gibt es auch eine „Nachtklausel“, Räder sind dann von 22 Uhr bis 6 Uhr nur verschlossen im Gebäude versichert. Ein einfaches Zahlenschloss reicht da nicht immer. Eine weitere Möglichkeit sei, eine spezielle E-Bike-Versicherung abzuschließen. „Höhere Versicherungssummen und ein breiterer Deckungsumfang“, fasst Tornau die Vorteile zusammen.

Für die Ordnungspartnerschaft „Sicher durch Münster“ wird im kommenden Jahr rund um das Thema „Pedelec“ eine weitere Informationskampagne starten. Dabei soll es auch um die Diebstahl-Prävention gehen.