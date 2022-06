Immer mehr Menschen bewaffnen sich

Der Trend hält an: Immer mehr Menschen beantragen einen Kleinen Waffenschein – auch in Münster. Die Polizei erfüllt das mit Sorge.

Der Kleine Waffenschein berechtigt zum Führen von Schreckschusswaffen, allerdings nicht bei öffentlichen Veranstaltungen wie etwa Demonstrationen. Ebenso ist es verboten, damit an Silvester und Neujahr zu schießen.

Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Kleinen Waffenscheine kontinuierlich an. In Münster haben laut Polizei aktuell 1290 Menschen einen solchen Schein, der zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen berechtigt. Im August 2019 waren es noch 1106, zwei Jahre davor rund 900 und im Jahr 2010 gerade mal 28.

Damit liegt Münster im Trend. In Nordrhein-Westfalen waren Ende 2014 lediglich 65 553 Kleine Waffenscheine registriert, im März dieses Jahres lag die Zahl bei 184 339 – und hat sich somit fast verdreifacht.

Unbegründete Angst

Die Motive der Antragsteller werden laut Polizei Münster nicht erfasst. Auch das Innenministerium des Landes erklärt, dass die Zahlen aus dem Nationalen Waffenregister stammten, aus dem sich nicht ableiten lasse, wie viele Erlaubnisse zu welchem Zweck beantragt, erteilt, versagt oder widerrufen wurden.

Die Zahlen weisen nichtsdestotrotz auf ein steigendes Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung hin. Doch das scheint eher diffus denn konkret und eher unbegründet zu sein. Laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem vergangenen Jahr geht eine Mehrheit von 62 Prozent von einer starken oder sehr starken Zunahme der Kriminalität in Deutschland in den letzten fünf Jahren aus – obwohl dies der polizeilichen Kriminalstatistik widerspricht.

Wer bekommt den Kleinen Waffenschein? Foto: Ein Kleiner Waffenschein wird von der Polizei oder einer kommunalen Behörde erteilt und berechtigt zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen mit einem PTB-Prüfzeichen. Die Hürde hierfür ist relativ niedrig: Voraussetzung für die Erlaubnis ist die Vollendung des 18. Lebensjahres. Zusätzlich prüfen die Behörden die persönliche Eignung. Dazu werden Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, dem Staatsanwaltschaftlichen Verzeichnis sowie aus anderen polizeilichen Systemen herangezogen. Die Beantragung läuft über die örtlichen Behörden oder über ein Onlineformular und kostet in NRW 90 Euro. ,Der Kleine Waffenschein wurde im Jahr 2003 mit dem neuen Waffengesetz eingeführt. -pdb- ...

Einen Anstieg der Nachfrage nach dem Kleinen Waffenschein im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine lasse sich in Münster nicht feststellen, teilt eine Polizeisprecherin mit.

Besonders viele Kleine Waffenscheine waren nach der Öffnung der Grenzen für Geflüchtete im Jahr 2015 und im Besonderen nach den sexuellen Übergriffen in Köln in der Silvesternacht am 31. Dezember 2015 beantragt worden. Dass ein Zusammenhang zwischen beiden Phänomen besteht, legt auch eine repräsentative Umfrage nahe, wonach 62 Prozent der Befragten mehr Kriminalität durch Zuwanderung fürchteten.

Polizei warnt vor trügerischem Sicherheitsgefühl

Die Polizei rät potenziellen Antragsstellern dazu, genau zu prüfen, ob sie eine solche Waffe wirklich benötigten. Denn das Mitführen berge ein trügerisches Sicherheitsgefühl und erhebliche Gefahren. So sähen die Waffen meist wie scharfe Waffen aus, wodurch es zu unkontrolliertem Handeln Außenstehender kommen könne. Zudem könnten sich ungeübte Waffenträger in extremen Stresssituationen selbst gefährden oder Unbeteiligte schwer verletzen.