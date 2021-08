Immer wieder Müll am Schloss

Die Wiesen vor dem Schloss sind ein herrlicher Platz, um sich im Sommer mit ein paar Getränken und einem Imbiss niederzulassen. Dass – vor allem an den Wochenenden – dort sehr viel Müll liegenbleibt, findet die Universität weniger erfreulich.

Zu Wochenbeginn schickte die WWU per Instagram einen Post mit einem Bild der Hinterlassenschaften, versehen mit deutlicher Kritik. Auch die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) sammelten regelmäßig viel Abfall im Umfeld des Schlosses ein, so die Uni-Pressestelle. „Die Wiesen seien mittlerweile regelmäßig Treffpunkt junger Leute, Essensverpackungen naher Imbissrestaurants blieben liegen.

Weniger Abfall als noch im Frühsommer

Jeder herumliegende Müll ist überflüssig, meinen die AWM dazu. Allerdings hat Sprecherin Manuela Feldkamp im Vergleich zum Frühsommer eher erfreuliche Nachrichten: „Unsere Mitarbeiter sammeln in der ganzen Stadt derzeit spürbar weniger herumliegenden Abfall ein als noch im Juni“, so Feldkamp. Dass am vergangenen Wochenende besonders viel Müll vor dem Schloss liegenblieb, könne nach Einschätzung der AWM auch die Folge des am Samstag dort veranstalteten CSD sein, mutmaßt Feldkamp.

Viel Müll im Juni am Aasee

Im Juni – als im übrigen das Wetter schöner war als zuletzt – war es besonders am Aasee immer wieder zu großen Menschenansammlungen und Ausschreitungen gekommen, die bekanntlich in der Folge zur wochenlangen Sperrung des Areals an den Wochenendnächten führten.

Nur ein Beispiel: Allein am Aasee wurden laut AWM allein am Fronleichnamstag, dem 3. Juni, 2,5 Tonnen Müll eingesammelt.