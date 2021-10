Immobilienmarkt in Münster trotz Pandemie weiter stark

Trotz Pandemie ist Münster weiter ein stark nachgefragter Standort für Immobilien. Das berichtet der Deutsche Anlage-Immobilien-Verbund in seinem neuen Marktreport. Wohn- und Geschäftshäuser seien gefragter denn je.

In seinem neuen Marktreport gehen die Partner des Deutschen Anlage-Immobilien-Verbundes (Dave) davon aus, dass es mit nachlassendem Einfluss der Pandemie auf das allgemeine Wirtschaftsgeschehen zu Nachholeffekten auf den Immobilienmärkten kommen wird. Derzeit seien einzelne Immobiliensegmente unterschiedlich stark von den Pandemie-Veränderungen betroffen, die negativen Folgen aber überschaubar, heißt es in einer Mitteilung der Dave.

Die Einschätzung des Verbandes für Münster: Steigende Grundstücks- und Immobilienpreise, jährlich angepasste Bodenrichtwerte und ein belebter Mietwohnungsmarkt – die Immobilienwirtschaft in Münster ist weiterhin stark. Ende 2020 lebten hier rund 316.400 Menschen, so viele wie noch nie. Die Gründe für den Zuwachs seien vielfältig, aber die Tatsache, dass Münster zu den zehn größten Universitätsstädten Deutschlands gehört, zähle sicherlich ebenso dazu wie hohe Lebensqualität, Nähe zur Natur und das kulturelle Angebot.

Top-Wohnlagen: Aasee, UKM, Zentrum

Die Top-Wohnlagen liegen in der Nachbarschaft des Aasees, beim Universitätsklinikum sowie beim Stadtzentrum. Die Spitzenmieten in diesen Lagen, wie der Sentruper Höhe, dem Kreuzviertel oder Mauritz, liegen bei rund 15 Euro pro Quadratmeter. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand liegen durchschnittlich bei circa 4500 Euro pro Quadratmeter, in der Spitze bei rund 7000 Euro. Die Kaufpreise für Neubau-Wohnungen sind im Schnitt bei 6000 Euro angesiedelt und können je nach Exklusivität bis auf 7500 bis 10.000 Euro steigen. Die Durchschnittswerte für frei stehende Einfamilienhäuser liegen bei etwa 650.000 Euro.

Wohnhäuser gefragter denn je

Wohn- und Geschäftshäuser sowie Mehrfamilienhäuser sind laut Pressemitteilung gefragter denn je. Sie werden durchschnittlich zum 30- bis 42-fachen des Jahresrohertrages gehandelt, so Dave weiter.

Die Corona-Krise erschwere jedoch den Ausblick. Bei den Wohnimmobilien können derzeit keine erheblichen Preisveränderungen festgestellt werden. Sie könnten später folgen. Auf dem Büromarkt werde die Ausnahmesituation ihre Spuren hinterlassen. Der Umsatz der ersten Monate des Jahres 2021 deute darauf hin, dass auf das Gesamtjahr gesehen mit Rückgängen zu rechnen ist.