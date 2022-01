Immuntherapie: Hoffnungsträger bei Krebs

Münster

Rund 500 000 neue Diagnosen jedes Jahr, fast 240 000 Tote: Keine Frage – Krebs ist eine der aggressivsten Krankheiten überhaupt. In jüngster Zeit verknüpfen Mediziner aber immer wieder einen Begriff mit der Hoffnung, den Krebs besiegen zu können: Immuntherapie. Was es damit auf sich hat, ist Thema der nächsten „UKM-Sprechstunde“ am Dienstag.