Impfangebote in allen weiterführenden Schulen in Münster

Die Stadt Münster und das Impfzentrum wollen so schnell wie möglich an allen weiterführenden Schulen Impfangebote machen. Dr. Peter Münster, Leiter des Impfzentrums, spricht sich deutlich für die Impfung von Jugendlichen gegen das Coronavirus aus.

Erst Corona-Impfung, dann zurück in die Schule - das planen Stadtverwaltung und Impfzentrum in Münster

Das Land NRW hat die Kommunen aufgefordert, Impfaktionen an Berufskollegs zu organisieren. In Münster will man noch einen Schritt weiter gehen. Verwaltung und Impfzentrum wollen in allen weiterführenden Schulen Impfangebote machen. Das Schulamt der Stadt hat die Schulen bereits informiert.