Impfbus in Münster wieder unterwegs

Der Impfbus geht in Münster weiter on tour. Bei den ersten Stationen in den Ferien haben sich bereits 280 Personen den "Booster" gesichert. Jetzt gibt es weitere Termine.

Der Impfbus macht in den Sommerferien in verschiedenen Stadtteilen Münsters Halt

Der Impfbus macht Halt in Berg Fidel: Am 27. Juli (Mittwoch) erhalten Bürgerinnen und Bürger zwischen 12.30 und 18.30 Uhr an der Sport- und Veranstaltungshalle Berg Fidel kostenfrei ihre Grundimmunisierung oder eine Auffrischungsimpfung. Tags drauf (28. Juli) wird zwischen 9.30 und 14.30 Uhr im Schulzentrum Hiltrup an der Westfalenstraße 201 geimpft.

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilt, sind die Ferien-Impfaktionen aus Sicht des hier federführenden Bündnisses der Hilfsorganisationen und der Koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCI) des städtischen Gesundheitsamtes gut gelaufen: Bei vier Terminen in Coerde, im Kaiserhof und auf dem Schlossplatz haben sich bereits 280 Personen die Schutzimpfung, sogenannte „Booster“ inbegriffen, gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung gesichert.

Auch Kinder ab fünf Jahren können geimpt werden

Personen, die eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung benötigen, können sich zu den jeweils nächsten mobilen Angeboten zwar auch weiterhin über das Portal des Bündnisses der Hilfsorganisationen - „impfen.ms“ - einen Termin buchen, der spontane Besuch ist allerdings ebenso möglich. Verimpft wird vor Ort primär der Impfstoff von „BionTech“. Auch Kinder ab fünf Jahren können auf Wunsch der Erziehungsberechtigten geimpft werden. Idealerweise sind ein Personalausweis, die Gesundheitskarte und ein eventuell vorhandener Impfausweis mitzubringen.

In rund zweieinhalb Wochen, also mit dem Ende der Sommerferien, öffnet dann auch wieder die zentrale Impfstelle im Jovel (Albersloher Weg).

Das mobile Impfangebot haben knapp 300 Personen in den Ferien genutzt. Foto: Stadt Münster

Die kommenden Impfaktionen in der Übersicht

+ 20. Juli, 13 bis 18 Uhr: Kinderhaus Sprickmannplatz (Impfbus) 21.

+ Juli, 9.30 bis 14.30 Uhr: Testzentrum ASB Schlossplatz Nord

+ NEU: 27. Juli, 12.30 bis 18.30 Uhr: Sport- und Veranstaltungshalle

+ Berg Fidel, Am Berg Fidel 51 (Impfbus) 28. Juli, 9.30 bis 14.30 Uhr:

+ Schulzentrum Hiltrup, Westfalenstraße 201 (Schulgelände zwischen

+ Stadthalle und Realschule) 3. August, 13 bis 18 Uhr: Coerde,

+ Hamannplatz (Impfbus) 4. August, 14.30 bis 19 Uhr: Kinderhaus,

+ Idenbrockplatz (Impfbus)