Impfungen für Kinder voraussichtlich ab Ende Dezember

Voraussichtlich Ende Dezember starten auch in Münsters Impfstelle "Jovel" am Albersloher Weg die Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Noch ist der Impfstoff in Deutschland nicht durch die Ständige Impfkommission (Stiko) zugelassen und in ausreichender Menge verfügbar.

"Neben dem Impfstart bei den Kinderärzten gehen wir davon aus, dass in der Impfstelle am Jovel auch eine ‚Impfstraße‘ speziell für die Impfung von Kindern dieser Altersgruppe eingerichtet wird, soweit dann genügend Impfstoff und Personal zur Verfügung steht", sagt Dr. Norbert Schulze Kalthoff, Leiter des münsterschen Gesundheitsamtes, in einer Pressemitteilung.

Kinderärzte sollen vorrangig impfen

Je nach Stiko-Empfehlung und Lieferung der Kinder-Impfstoffe durch den Hersteller Biontech könnten die Impfungen nach Angaben der Stadt auch mindestens in den pädiatrischen Praxen vorgezogen werden. "Der übliche Weg zur Impfung in den Kinderarztpraxen in der vertrauten Umgebung für Kinder und Eltern sollte daher den Vorrang haben", so Schulze Kalthoff. Die Stadt Münster informiert, sobald Klarheit über das weitere Verfahren besteht.

Kurzfristig sollen vor allem Personen mit höchstem Risiko einer schweren Covid-Erkrankung in der Impfstelle Jovel immunisiert werden. "Die hohe Anzahl an Terminwünschen bereits wenige Minuten nach Freischaltung des Buchungsportals (120.000 Aufrufe in einer Stunde) zeigt die enorme Impfbereitschaft", heißt es in der Mitteilung der Stadt. In der ersten Woche wird zur Sicherstellung des Betriebs und Prüfung der Effektivität eine Impfstraße geöffnet. Mit weiterem Personal und mehr Impfstoff sollen die Kapazitäten in den Folgewochen entsprechend erweitert werden.

Impfstelle im Jovel öffnet am Dienstag

Öffnungszeiten Impfstelle Jovel in dieser Woche (30. November bis 4. Dezember):

Dienstag und Mittwoch: 15 bis 21 Uhr

Donnerstag und Freitag: 9 bis 21 Uhr

Samstag: 9 bis 15 Uhr

Die Öffnungszeiten der kommenden Woche sind laut Mitteilung der Stadt noch in Abstimmung.