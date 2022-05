In andere Welten eintauchen

Münster

Münster ist vielfältig – und will das auch zeigen. Nach der Premiere 2019 und zweieinhalb Jahren Corona-Zwangspause sollen sich die verschiedensten Vereine und Initiativen beim zweiten „Festival der Vielfalt" im und am Paul-Gerhardt-Haus am Donnerstag präsentieren. Die Teilnehmerliste könnte bunter nicht sein.