In diesen Kneipen können Münsters Jecken feiern

Am Donnerstag fällt der Startschuss für den Kneipenkarneval – unter anderem am Alten Steinweg, am Alten Fischmarkt und in der Altstadt. Unter Auflagen darf hier gefeiert werden. Allerdings ist der Platz in den Kneipen begrenzt.

Am Donnerstag (24. Februar) fällt der Startschuss für den Kneipenkarneval – unter anderem am Alten Steinweg, am Alten Fischmarkt und in der Altstadt. Es gelten allerdings einige Corona-Regeln. So dürfen in die Kneipen nicht so viele Närrinnen und Narren feiern wie vor der Pandemie.

Außerdem müssen alle Gäste immunisiert sein – und zusätzlich einen tagesaktuellen Negativtest vorlegen. Das gilt in Innenräumen – wo es keine Maskenpflicht gibt – auch für Geboosterte. Münsters Gastronomen rechnen vor allem an Altweiber (24. Februar) und an Rosenmontag (28. Februar) mit einem großen Andrang, die Stadt geht hingegen nur von „geringen Karnevalsaktivitäten“ aus.

Unter anderem wird an Weiberfastnacht und an den weiteren Karnevalstagen in Münster hier gefeiert:

Schwarzes Schaf

Mit Tischen und Bänken will Christoph Hartig die Tanzfläche im „Schwarzen Schaf“ (Alter Fischmarkt 25-26) zustellen. Zwar sei Karneval ohne Tanzen irgendwie wie Schwimmen ohne Wasser – „doch wir werden uns alle Mühe geben sicherzustellen, dass die Regeln befolgt werden“, stellt er klar. Los geht es an Altweiber um 16 Uhr, am Freitag und Samstag um 20 Uhr und Rosenmontag um 12 Uhr.

Enchilada

Bis zu 200 Personen dürfen im „Enchilada“ (Arztkarrengasse 12) feiern, „eine Tanzfläche wird es natürlich nicht geben“, betont Inhaber Marcus Geßler. Zugleich stellt er klar, dass man darauf achten werde, „dass das Tanzen nicht Überhand nimmt“. Ab 13:11 Uhr geht es am Altweiber-Donnerstag und Rosenmontag los.

Davidwache

Für 100 Personen wird in der „Davidwache“ (Münzstraße 49) Platz sein, berichtet Inhaberin Ana Voogd. An Weiberfastnacht geht es ab 18 Uhr los, am Freitag und Samstag erst um 20 Uhr. Rosenmontag ist ab 14 Uhr geöffnet.

Bunter Vogel

Für 150 Personen wird im „Bunten Vogel“ (Alter Steinweg 41) Platz sein. Los geht es am Altweiber-Donnerstag um 13 Uhr, Samstag ab 11 Uhr und Rosenmontag ab 13 Uhr.

Karneval im Früh bis Spät. Foto: Markus Lehmann

Früh bis Spät

100 Steh- und 100 Sitzplätze hält das „Früh bis Spät“ (Alter Steinweg 31) bereit. Inhaber Axel Bröcker hebt ausdrücklich hervor, dass auch an der Theke keine Maskenpflicht besteht. Am Donnerstag startet die Sause um 11.11 Uhr, am Samstag ab 18.11 Uhr und Rosenmontag ab 13.11 Uhr . Für Altweiber und Rosenmontag sind keine Reservierungen möglich.

Barzillus

In der Jüdefelderstraße geht es im Barzillus am Donnerstag um 16.11 Uhr und Rosenmontag um 13.11 Uhr los.