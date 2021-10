In Münster leben mehr Frauen als Männer

Wie entwickelt sich die Bevölkerung in Münster? Dieser Frage geht die Stadt selbst auf den Grund und veröffentlicht nun neue statistische Werte. Daraus geht hervor: Münster ist überwiegend in weiblicher Hand.

316.403 – so viele Menschen lebten am 31. Dezember 2020 in Münster. Dabei waren die Frauen zu dem Zeitpunkt in der Überzahl, sie machten mit 164.378 knapp 52 Prozent der Gesamtbevölkerung aus; die Männer stellten mit 152.025 (48 Prozent) entsprechend die Minderheit. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Münster hervor, die Teil der Serie "Münster in Zahlen" zu statistischen Werten in der Stadt ist.

"Zwar variierte das Verhältnis von Männern und Frauen seit 2011 immer mal leicht, grundsätzlich hat sich jedoch nichts daran geändert, dass die Universitätsstadt überwiegend in weiblicher Hand ist", heißt es in der Mitteilung. Und die Stadt wächst weiter. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren noch 293.393 Männer und Frauen in Münster gemeldet. Damit sind bis Ende 2020 also 23.010 Neubürgerinnen und Neubürger hinzugekommen.

Anteil der ausländischen Personen bei 10,84 Prozent

Hat man im Jahr 2011 die Bevölkerungszahl mit Blick auf die Nationalität aufgeschlüsselt, so waren es 271.626 Deutsche und 21.767 Personen mit alleiniger fremder oder ungeklärter Staatsbürgerschaft, was wiederum einem Anteil von 7,42 Prozent entspricht. Zum 31. Dezember 2020 lebten in Münster 282.091 Deutsche und 34.312 ausländische Personen. Ihr Anteil liegt bei 10,84 Prozent.

"Münster in Zahlen" Foto: Wer sich in die aktuelle Jahresstatistik und in die kleinräumige Bevölkerungsstatistik der Stadt vertieft, braucht etwas Geduld – aber erfährt unzählige Details über Münster und seine Einwohnerinnen und Einwohner. Die sechsteilige Herbstferienserie "Münster in Zahlen" der Stadt greift Themen aus Bereichen wie Umwelt, Bevölkerungsentwicklung, Wohnen, Müll und Liebe auf, macht statistische Werte verständlich. Diese und noch viele weitere Zahlen, Daten und Fakten gibt es auf den Seiten des Stadtplanungsamtes: https://www.stadt-muenster.de/stadtentwicklung/zahlen-daten-fakten.html ...

Münster als "Magnet für alle"

"Alle diese Zahlen und Informationen unterstreichen nachhaltig die hohe Attraktivität unserer Stadt. Sie wird nicht nur immer größer, sondern auch immer bunter und vielfältiger und bietet eine Lebensqualität, die ihresgleichen sucht", bewertet Oberbürgermeister Markus Lewe die Zahlen in der Mitteilung. Das liege auch daran, dass in Münster das anhaltende Wachstum nicht verwaltet, sondern dem Charakter der Stadt entsprechend lebenswert gestaltet werde, so Lewe. "Deshalb ist und bleibt Münster ein Magnet für alle, für jede und jeden, für jung und alt."

