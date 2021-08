Initiative bringt autofreie Frauenstraße ins Gespräch

Die Stimmung war aufgeheizt und die Standpunkte waren unverrückbar. Zumindest schien es anfangs so beim Offenen Anwohnergespräch zur „Autofreien Frauenstraße“. Die gleichnamige Initiative hatte am Dienstag zu einer Diskussionsrunde in die „Frauenstraße 24“ eingeladen. Die Veranstaltung wurde zahlreich angenommen. Über 30 Leute kamen zum Gespräch, zu dem auch Bezirksbürgermeister Dr. Stephan Nonhoff geladen war.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch