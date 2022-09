Ins Bewusstsein rücken

Anlässlich des Welt-Alzheimertags informierte der Arbeitskreis Demenz Münster am Mittwoch über Demenzerkrankungen. Der Arbeitskreis setzt sich für mehr Aufklärung ein und hilft Betroffenen.

Gemeinsam musizieren Initiatoren und Gäste des Informationsstandes über Demenzerkrankungen vor der Lambertikirche. Der Welt-Alzheimertag soll auf die Situation der an Demenz erkrankten Menschen und ihrer Angehörigen aufmerksam machen.

Für mehr Aufmerksamkeit für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen wurde am Mittwoch ein Informationsstand auf dem Lambertikirchplatz eingerichtet. Anlässlich des Welt-Alzheimertags konnten sich Betroffene und Interessierte unter dem Motto „Demenz – verbunden bleiben“ mit Fachleuten aus dem Arbeitskreis Demenz Münster austauschen und sich über Möglichkeiten der Unterstützung informieren.

„Trotz steigender Krankheitsfälle ist das Thema Demenz in weiten Teilen noch recht unbekannt“, schildert Aaron Schrade, Leiter der Geschäftsstelle der Alzheimer-Gesellschaft Münster und Teil des Arbeitskreises. Häufig fehle es am Zugang zu Informationen und Hilfen. Der Arbeitskreis versucht dem entgegenzuwirken.

Auch Angehörige leiden unter der Erkrankung

Rund 1,6 Millionen Menschen sind laut Schätzungen in Deutschland an Demenz erkrankt, davon etwa 4000 in Münster. Doch häufig sind es die Angehörigen, die sich allein gelassen fühlen.

Für alle Betroffenen stellt die Alzheimer-Gesellschaft eine Möglichkeit der Unterstützung bereit. „Wir bieten Tagespflege, Betreuungsgruppen, Sport- und Kunstkurse an, zudem können Angehörige an Gesprächskreisen teilnehmen und sich austauschen“, sagt Beate Nieding von der Alzheimer-Gesellschaft.

Demenz ändere häufig vieles, selbst die Kommunikation mit dem Erkrankten müsse manchmal neu erlernt werden. „Auch in solchen Fällen helfen wir“, verspricht Nieding.

Informatives und musikalisches Programm

Bis 17 Uhr standen die Teilnehmenden des Informationsstandes vor der Lambertikirche. Es wurde informiert, aufgeklärt und gemeinsam getrommelt. Eine Lesung aus einem literarischen Erfahrungsbericht findet zudem am heutigen Donnerstag um 19 Uhr bei freiem Eintritt in der Erlöserkirche an der Friedrichstraße statt.

Für die Zukunft hofft Geschäftsstellenleiter Aaron Schrade, dass mehr über die Erkrankung geredet wird: „Demenz ist leider nicht so fern wie es viele denken.“ Der Arbeitskreis Demenz Münster wird sich auch weiter dafür einsetzen, der Herausforderung Demenz mit tieferem Verständnis zu begegnen.