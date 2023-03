Große Demo zum Internationalen Frauentag in Münster 

Trotz des eiskalten, ergiebigen Schneeregens bildet sich am Mittwochnachmittag eine riesige Menschentraube auf dem Prinzipalmarkt und der Salzstraße am Fuße der Lambertikirche. Nach Polizeischätzungen demonstrieren am Internationalen Frauentag rund 650 Teilnehmerinnen auf Einladung verschiedener Gruppen lautstark für Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und ein Leben in Freiheit.

Nicht nur in patriarchalischen Regimen in Lateinamerika, in Syrien, im Iran oder Afghanistan werden Frauen unterdrückt, misshandelt und getötet, wie in den Reden deutlich wird. Die tägliche Gewalt gegen Frauen auch in Deutschland - oft verübt vom eigenen Partner - wird ebenso angeprangert wie ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Strukturelle Probleme in einer nach wie vor von Männern dominierten Gesellschaft "sind nicht mit etwas Gleichstellungspolitik und Frauenquoten zu lösen", kritisiert eine Vertreterin des "Frauen Streikbündnis Münster" und erntet viel Beifall.

Solidarität mit Revolutionsbewegung im Iran

„Verwandeln wir unsere Wut, Trauer und Angst in Widerstand“ steht auf einem Plakat, „Wir sind viele Let´s break the Silence“ auf einem anderen. Mit lauter deutlicher Stimme fordert eine junge Iranerin Solidarität mit den Frauen, die dem Terrorregime seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die wegen eines nicht ordentlich sitzenden Kopftuchs in Polizeigewahrsam getötet wurde, die Stirn bieten und ihr eigenes Leben riskieren.

Internationaler Frauentag: Demonstration in der Innenstadt Weltfrauentag Demo in der Innenstadt . Die Veranstaltung stand im Zeichen des Mottos "Feministisch kämpfen weltweit. Die Krisen stecken im System" Foto: Matthias Ahlke

Diese mutigen Frauen „haben eine Revolutionsbewegung im Iran in Gang gesetzt, die das System ins Wanken bringt“. In lauten Sprechchören zeigen die Demonstrationsteilnehmerinnen ihre Solidarität und skandieren im Laufe der Veranstaltung immer wieder „Frauen leben Freiheit“ in deutscher und persischer Sprache. Denn so bringt es auch eine Rednerin der kurdischen Studierendenbewegung Münster auf den Punkt: „Die Freiheit einer Gesellschaft ist ohne die Freiheit der Frauen nicht möglich.“

Workshops und Führungen

Parallel zur Demonstration wurden frauenspezifische Themen in Workshops und bei Vorträgen von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Im Stadtmuseum begaben sich Teilnehmerinnen bei einem Rundgang durch die Schausammlung auf die Suche nach Spuren von Frauen in der münsterischen Stadtgeschichte. Was musste man beispielsweise als Frau geleistet haben, um einen Platz an der Wand oder in der Vitrine des Museums zu bekommen? Im Stadtarchiv wurden bei einem Rundgang dramatische Schicksale und besondere Leistungen von Frauen vom Mittelalter bis in die Gegenwart unter die historische Lupe genommen.

Eine kritische Betrachtung der Frauenemanzipation in den drei Weltreligionen Islam, Christentum und Judentum stand im Fokus eines Vortrags an der Universität Münster. Im Franz-Hitze-Haus ging es um Bildungschancen von Mädchen und jungen Frauen in Madagaskar und Deutschland. Frauen-Power wurde bei einer Veranstaltung im Ratsgymnasium wörtlich genommen - bei einem Schnuppertraining in Selbstverteidigung.