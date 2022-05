Moguai: "In Münster war meine Homebase"

Seine musikalische Karriere begann Anfang der 1990er-Jahre in Münster. Jetzt kehrt André Tegeler, besser bekannt als Moguai, zurück und legt im Lilos auf. Im Interview erinnert sich der DJ sich an seine ersten Auftritte.

Vorfreude auf Münster: Moguai hat seinen ersten Gig in Münster gespielt – und kehrt nun in seine alte „Homebase“ zurück.

Er füllt große Arenen und Clubs – und hat in seinem Leben schon Hunderttausende Menschen zum Tanzen gebracht. Am heutigen Mittwoch kehrt André Tegeler – besser bekannt als Moguai – dahin zurück, wo seine musikalische Karriere gestartet ist: nach Münster. Dort legt er ab 22 Uhr im Lilos am Roggenmarkt auf. Im Interview erinnert sich der 48-Jährige, der aktuell in Köln wohnt, an seine ersten Gigs zurück.