Inzidenz bei jungen Erwachsenen in Münster steigt sprunghaft auf 651,2

In der letzten Kalenderwoche (KW 52) des Jahres 2021 sind die Corona-Infektionszahlen in Münster sprunghaft angestiegen. Das städtische Gesundheitsamt hat innerhalb einer Woche 1029 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt - mehr als doppelt so viele wie noch in der Vorwoche (KW 51: 496 Infektionen). Das geht aus dem wöchentlichen Datenreport der Stadt Münster hervor.

Von den 1029 Neuinfektionen wurden nach Angaben der Stadt 527 bei bereits geimpften Personen nachgewiesen. Das ist ein Anteil von 51,2 Prozent. Nicht unterschieden wird dabei, ob die Infizierten Krankheitssymptome aufweisen oder nicht.

Dass sich in Münster auch viele geimpfte Menschen infizieren, liegt unter anderem an der vergleichsweise hohen Impfquote. Denn: Je mehr Menschen geimpft sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich ein Geimpfter infiziert.

81 Infektionen in Gievenbeck nach gewiesen

Die meisten Infektionen wurden in der vergangenen Woche im Stadtteil Gievenbeck registriert (81). Viele Infektionen wurden zudem im Kreuzviertel (47), in Sprakel (43), in Sentrup (42) sowie im Josefsviertel (40) bestätigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist kurz vor dem Jahreswechsel stark gestiegen. Nach Angaben der Stadt lag die Wocheninzidenz in KW 52 bei 328,8. Im Vergleich zur vorausgehenden Kalenderwoche war das ein Anstieg um 170,3.

Inzidenz steigt in allen Altersgruppen in Münster an

Die Inzidenzen sind in allen Altersgruppen deutlich gestiegen. Den stärksten Anstieg gab es in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen. Laut Datenreport der Stadt lag die Inzidenz dort in der letzten Woche des Jahres bei 651,2 und hatte sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt (+360,0). Diese Altersgruppe hatte die mit Abstand höchste Inzidenz.

Inzidenzen deutlich über Vorjahresniveau

Auch bei den Kindern und Jugendlichen sind die Inzidenzen deutlich gestiegen. Bei den Null- bis Elfjährigen lag sie bei 343,0 (+145,2) und bei den Zwölf- bis 17-Jährigen bei 327,3 (+220,4). Bei den 30- bis 64-Jährigen ist die Inzidenz um 128,3 auf 262,2 gestiegen. Eine zweistellige Inzidenz gab es nur bei den Münsteranerinnen und Münsteranern ab 65 Jahren. Dort lag sie in KW 52 bei 92,1 und hat sich ebenfalls fast verdoppelt (+43,3).

Die Inzidenzen lagen fast das ganze Jahr 2021 über den Vorjahreswerten, zuletzt sogar sehr deutlich.