Inzidenz bei Zwölf- bis 17-Jährigen steigt sprunghaft an

Die Infektionskurve in Münster zeigt weiter steil nach oben. In der vergangenen Kalenderwoche wurden in Münster 484 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Auch die Inzidenzen sind teils deutlich angestiegen.

In Münster hat es in der vergangenen Kalenderwoche 484 Corona-Neuinfektionen gegeben.

Die Infektionszahlen in Münster steigen unaufhörlich weiter. In der vergangenen Kalenderwoche (KW 46; 15. bis 21. November) hat das Gesundheitsamt 484 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt. Das sind 44 mehr als noch in der Vorwoche. Die Infektionszahlen steigen seit Wochen kontinuierlich an. Die Zahlen gehen aus dem wöchentlichen Datenreport der Stadt Münster hervor.

Die meisten Neuinfektionen wurden in der vergangenen Woche in Gievenbeck (30) registriert. In den Bezirken Nienberge (22), Roxel (21) und Angelmodde (20) wurden jeweils 20 oder mehr Infektionen bestätigt. In den Bezirken Josef, Mauritz-Mitte und Kinderhaus-West waren es jeweils 19.

Viele Corona-Infektionen auch bei Geimpften

Von den 484 Infektionen wurden nach Angaben der Stadt 318 bei geimpften Personen nachgewiesen. Nicht unterschieden wird dabei, ob die Infizierten Krankheitssymptome aufweisen oder nicht. Der Anteil entspricht etwa dem Wert der Vorwoche. Dass sich auch viele Geimpfte infizieren, liegt an den aktuell hohen Infektionszahlen sowie an dem hohen Anteil der Geimpften in der Stadt.