Inzidenz in Münster steigt auf mehr als 100

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn hat in Münster eine neue Marke übersprungen. Mittlerweile wurden mehr als 11.000 Infektionen bestätigt. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen - und so hoch wie lange nicht mehr.

Zum ersten Mal seit Ende April liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster wieder bei mehr als 100. Das Robert-Koch-Institut veröffentlichte am Morgen den Wert 104,6 (+6,9 im Vergleich zum Vortag). Zuletzt hatte die Inzidenz in Münster am 27. April bei mehr als 100 gelegen (101,8).

Auch am Mittwoch hat das Gesundheitsamt mehr Corona-Neuinfektionen als Gesundmeldungen registriert. Laut städtischer Homepage hat es 64 bestätigte Neuinfektionen und 52 weitere Gesundmeldungen gegeben. Die Zahl der Menschen, die aktuell nachweislich mit dem Virus infiziert sind, ist damit um zwölf auf 545 gestiegen. Ähnlich viele Infizierte gab es zuletzt Anfang Mai.

Mehr als 11.000 Corona-Fälle in Münster

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster mittlerweile mehr als 11.000 Corona-Fälle registriert. 11.020 Corona-Fälle wurden bislang labordiagnostisch bestätigt. 10.343 Menschen gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb am Mittwoch weiter unverändert: 132 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

In den münsterischen Krankenhäusern werden nach Angaben der Stadt aktuell 23 Covid-19-Patienten behandelt, sieben davon auf Intensivstationen. Sechs Patienten müssen künstlich beatmet werden.